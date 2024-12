Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 13-12-2024 ore 16:30

Leggi su Romadailynews.it

13 DICEMBREORE 16.20 GINA PANDOLFOUN SALUTO BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAÈ IN CORSO LO SCIOPERO DEL TRASPORTO PUBBLICORICORDIAMO CHE DALLE 17.00 ALLE 20.00 CI SARà LA SECONDA FASCIA DI GARANZIA POI LO SCIOPERO PROSEGUE DALLE 20 E FINO AL TERMINE DEL SERVIZIOADERISCONO ALLO SCIOPEROAATAC,, TPLE A LIVELLO REGIONALE COTRALCHIUSEA AL MOMENTO LA METRO ALE B E B1 SONO ATTIVE CON RIDUZIONE DI CORSEREGOLARE LA METRO CE LA FERRONTRANVIA TERMINI-CENTOCELLE LIMITA A PONTE CASILINO PER IL TRAFFICO INTENSO A PIAZZA DI PORTA MAGGIOREPOSSIBILI RIDUZIONI DI CORSE PER LA RETE DI SUPERFICEORA LE FERROVIE REGIONALICHIUSA LA METREATTIVA CON RIDUZIONI DI CORSE LAVITERBOLO SCIOPERO DEL GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE, TRENITALIA, E TRENORD.