Terzotemponapoli.com - Verso Udinese-Napoli, parla Pierpaolo Marino

, ex dirigente di, è intervenuto a Radio Marte. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione ‘Marte Sport Live’. “Ildeve vincere a Udine perché lo merita, perchè ha tutto per farlo: giocatori, società e allenatore. Contro l’, però, sarà molto dura anche perché quella di domani sarà la partita più difficile delle prossime tre: non sarà una gita fuori porta. L’non vive un momento felice: dopo un inizio strabiliante, ha inanellato sette sconfitte, ma poi ha vinto col Monza e vuole riprendersi. Fisicamente è preparata bene, con grande gamba, intensità. E’ una squadra che vale la sinistra della classifica”. Dalla Lazio all’Per ilgiocando anche in trasferta, diventa un test importantissimo, dopo l’immeritata sconfitta con la Lazio.