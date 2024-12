Cinemaserietv.it - Uno Bianca, in arrivo una serie sulla banda, dagli autori di Gomorra: “Risponderemo a tutte le domande”

Gli sceneggiatori diLeonardo Fasoli e Maddalena Ravagli scriveranno una, ancora senza titolo, prodotta da Pietro Valsecchi e Riccardo Tozzi per Cattleya, sui crimini delladella Uno, unadi cruente rapine occorse in Emilia e nelle zone limitrofe tra il 1987 e il 1994, perpetrate da un gruppo di ‘insospettabili’, capitanati dal poliziotto Roberto Savi; del gruppo facevano parte anche i suoi due fratelli, Fabio e Alberto (anch’egli in polizia) più altri appartenenti alle forze dell’ordine, in ruoli di supporto.In poco meno di un decennio di attività, costellati da più di 100 colpi, lauccise 24 persone, tra esponenti delle forze dell’ordine e civili, ferendone più di 100. La scia di sangue lasciata dai fratelli Savi ha sollevato negli anni, più di un dubbio, sulle loro effettive responsabilità, e diverse commissioni governative sono state formate per arrivare alla ‘verità definitiva’ sul caso:La, al momento senza titolo né distributore, dichiarano Fasoli, Ravagli, Tozzi e Valsecchi in un comunicato riportato da Variety, punterà proprio a far luce sugli aspetti meno noti della vicenda, come ad esempio le supposte connivenze dellacon elementi del terrorismo di destra.