Liberoquotidiano.it - Una questione di rispetto verso gli italiani: Ruffini faccia chiarezza sul suo futuro politico

Leggi su Liberoquotidiano.it

Circola da settimane voce che il palermitano di natali democristiani Ernesto Mariapotrebbe diventare il federatore del campo largo della sinistra, o quantomeno l'uomo di punta dell'anima della coalizione che più si colloca vicina al centro. Si tratta di unatutt'altro che nuova per la politica nostran, essendo un frequentatore della Leopolda fin dalla prima ora. Al Pd deve molto: Renzi lo ha fatto capo di Equitalia, Gentiloni lo ha promosso alla direzione dell'Agenzia delle Entrate, Conte ce lo ha lasciato su suggerimento di Gualtieri. Lo hanno confermato pure Draghi, e si capisce, e l'attuale governo, e questo è più nebuloso. In ogni caso è segnale che è uomo di ottime conoscenze, apprezzato trasversalmente. Il punto però non sono le qualità tecniche del personaggio, che peraltro sta agendo in forte dissonanza con la politica del fisco amico promessa dal governo.