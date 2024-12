Top-games.it - Un BOSS nascosto in ELDEN RING ti stupirà

Nel vasto mondo di, i giocatori si sono ormai abituati a scoprire segreti nascosti e ad affrontareimponenti, ma l’universo del gioco riserva ancora molte sorprese. Tra i meandri della sua programmazione, si celano misteri che vanno al di là di ciò che è stato ufficialmente rivelato. Tra le righe di codice, gli appassionati hanno fatto una scoperta intrigante: uninche non è mai stato portato alla luce, un’entità chiamata “MoonServantBaby”.Questo enigmatico essere avrebbe dovuto popolare la capitale del gioco, arricchendo ulteriormente l’esperienza di gioco. Tuttavia, nonostante la sua presenza nei codici del gioco, non c’è traccia di lui nel mondo di gioco, lasciando i giocatori con la sola curiosità di ciò che avrebbe potuto essere.Ma le sorprese non finiscono qui.