Thesocialpost.it - Umidificatori, ecco quali sono i migliori e come scegliere il più adatto alle proprie esigenze

Leggi su Thesocialpost.it

In un precedente articolo abbiamo raccontato di quanto sia importante avere un umidificatore nella stanza in cui si dorme durante il periodo invernale. Questo perché l’accensione dei caloriferi secca l’aria, provocando gola secca, raffreddore, congestioni nasali e arrossamento degli occhi. Qui, invece, andremo a capirel’umidificatore migliore per lein commercio. Prima di tutto diciamo che occorre valutare le caratteristiche, il posizionamento e il prezzo dei vari. “Tra le caratteristiche da valutare – spiegano gli esperti di Altroconsumo – cisicuramente tipologia e autonomia, consumi e regolazione dell’umidità”.Leggi anche: “Può provocare infezioni gravi, anche fatali”. Allarme dell’Aifa sul noto farmaco: panico tra gli italianiQuanto aglielettrici, “meglioun apparecchio con un peso intorno ai 2-3 chili, perché un umidificatore troppo leggero (meno di un chilo) potrebbe risultare un po’ instabile e poco resistente, mentre un modello pesante (più di 5 chili) può risultare scomodo da spostare e troppo voluminoso”.