Ilfattoquotidiano.it - Tra le cose dette da Caffo una mi ha colpito: vuole scusarsi ‘moralmente’. Che vuol dire?

Si difende con le unghie e con i denti. Al Corriere della Sera dice che starà in silenzio “non sono un belligerante, non lo ero prima, non lo sono stato durante, non lo sarò dopo” anche se la pm Milda Milli, nella requisitoria lo aveva descritto come un uomo “volto a pulire la propria immagine continuando a screditare la parte offesa, in un caso di scuola di vittimizzazione secondaria”. E sempre al Corriere: “Nessuno può dubitare che io abbia una grande capacità di incassare mer. senzaniente” ma in silenzio non sta.A poche ore dalla sentenza del tribunale di Milano che lo ha condannato in primo grado a quattro anni per maltrattamenti e lesioni gravi, e a versare alla compagna e alla figlia, una provvisionale di 45mila euro, il filosofo cerca microfoni per dirsi innocente. Le dichiarazioni si alternano tra pacatezza, rancore e vittimismo.