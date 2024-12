Ilnapolista.it - Sharon Stone: «Ho sempre incontrato muri, finché ho smesso di sprecare la mia intelligenza con gente che ne ha meno»

Donna Moderna ha intervistatoa 66 anni si è un po’ defilata dal mondo di Hollywood e preferisce vivere la sua vita, ma nel 2025 uscirà Nobody.Sex symbol per eccellenza, «mi veniva chiesto di essere bellissima, mentre l’è stata perfino un ostacolo, cosa impensabile per un uomo», lagià da bambina di un quoziente intellettivo molto superiore alla media (154). «Fino a 11 anni sono andata alla scuola per bambini superdotati: mi spronavano a impegnarmi perché i miei talenti dessero frutto, cosa che sento più forte in questi tempi di crisi.Il cambiamento è possibile se esiste la libertà di esprimersi, anche attraverso l’arte, il cinema o la poesia».Leggi anche:: «Mel Gibson non mi ha voluto in un film perché per lui ero troppo vecchia»Quello che più l’accende è il pregiudizio nei confronti delle donne tanto più se belle.