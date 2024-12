Dilei.it - Quali saranno i trend moda 2025? Eccoli svelati

Leggi su Dilei.it

Vi è chi lo fa e chi mente: che si tratti indistintamente di scovare spunti innovativi in merito a come arredare casa, apprendere nuove skills nell’organizzare intelligentemente ogni più remoto angolo del guardaroba, individuare nuove mete per il prossimo viaggio o, semplicemente, mettere a punto l’outfit di turno, è Pinterest l’inesauribile fonte d’ispirazione di noi tutti. Un covo di creatività a tutti gli effetti, che promette ora di portare a galla con grande anticipo ogni tendenzarelativa alalle porte. Non in molti sono a conoscenza del fatto, per l’appunto, che proprio grazie alla sua variegata natura ed alla imponente vastità del suo pubblico questo possa essere sfruttato a mo’ di un valido indice volto a captare gusti e mode future.Come da tradizione e con una puntualità degna d’invidia, ogni dicembre la nota piattaforma americana nata nel lontano 2010 se ne esce con i cosiddetti Pinterest Predicts: trattasi di una sorta di raccolta – ormai già alla sua undicesima edizione – atta a predire per tempo tutti quei bollentiin materia di, beauty, viaggi, arredamento e Food&Beverage.