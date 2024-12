Cultweb.it - Perché si dice “Zona Cesarini” e cosa significa?

Leggi su Cultweb.it

è un modo di dire proprio del linguaggio sportivo, in particolare calcistico, che si riferisce ai gol segnati allo scadere della partita. Ed è un omaggio a Renatoche, il 13mbre del 1931, segnò un gol decisivo contro l’Ungheria in una gara valida per la Coppa Internazionale. La mezz’ala realizzò la rete del definitivo 3-2 degli azzurri contro i fortissimi magiari, allo scadere dei 90 minuti. Per essere precisi al minuto 89 (e 52 secondi).Lo stessoraccontò:“Mancavano pochi secondi alla fine, dirigeva lo svizzero signor Mercet. A un certo punto ebbi la palla. Avevo addosso il terzino Kocsis, un tipo che faceva paura. Non potendo avanzare passai alla mia ala, Costantino. Allora ebbi come un’ispirazione, mi buttai a corpo morto, tirai Costantino da una parte, caricandolo con la spalla, come fosse un avversario, e fintai, evitando Kocsis.