Notizie.com - Nuovo Codice della Strada in vigore dal 14 dicembre, tutte le novità: multe salate, limiti di velocità, violazioni ripetute, alcolock e guida in stato di ebbrezza

Leggi su Notizie.com

Da domani entra inil, finito il conto alla rovescia per una rivoluzione degli spostamenti nel nostro paese.Voluto fortissimamente da Matteo Salvini, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è nato per cercare di salvaguardare maggiormente gli italiani alla, finito il conto alla rovescia: domani si parte (Notizie.com)Sono ben 36 le nuove disposizioni che entrano inil 14. Grande attenzione adisotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Ma andiamo con calma partendo proprio dai. Laprincipale sono le “” entro la stessa ora. Non saranno sommate le, com’è avvenuto fino ad oggi ma sarà applicata la sanzione più grave. In fatto di eccessi ditra i 10 e i 40 chilometri all’ora la multa oscillerà tra i 173 e i 694 euro.