Nuova neve in arrivo in Emilia Romagna: ecco dove. Le previsioni meteo

Bologna, 13 dicembre 2024 – Ancora freddo, gelate e. Poi il ribaltone del tempo nella prossima settimana con il ritorno dell'alta pressione. Incontinua, in vista del weekend, il clima in linea con le temperature invernali di dicembre. Sono previste nuove nevicate con la quotain abbassamento, mentre bisogna essere preparati agli effetti del gelo sulle strade. Peraltro con i recenti imbiancamenti in Appennino, sono stati aperti gli impianti sciistici: sul Cimone oggi c’è stata la prima giornata sugli sci. In pianura, inoltre, va fatta ulteriore attenzione ai banchi di nebbia che, nei prossimi giorni, possono presentarsi anche in maniera molto densa. Nuove nevicate e gelate:quando Tutto questo a causa di “una unperturbazione” – come spiega ilrologo Ampro Roberto Nanni – “che nelle prossime ore attraverserà l’Italia portando diffuso maltempo” con “qualche nevicata tra venerdì 13 e sabato 14 dicembre anche in”.