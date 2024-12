Morte nel cantiere di Milano-Cortina 2026 | operaio rimane incastrato in un macchinario

Leggi su Dayitalianews.com

Non si fermano le tragedie sul lavoro. Un altrovittima dell’ennesimo incidente. Questa volta è successo nelAnas per la realizzazione della nuova tangenziale di Tirano, in provincia di Sondrio, in Valtellina, una delle opere progettate nell’ambito dei giochi olimpici invernali di.A perdere la vita un 64enne originario della Basilicata.E’ rimastoin unper il trattamento del cemento. Iledile era stato visitato dal vicepremier Matteo Salvini due giorni fa.Nonostante l’intervento immediato dei soccorsi, giunti con ambulanza, automedica ed elicottero, per l’non c’è stato nulla da fare. Al momento ancora da chiarire la dinamica dell’incidente che ha provocato la tragedia. La Procura di Sondrio indaga sull’accaduto.