Mister Movie | Jared Leto potrebbe unirsi al cast stellare del thriller Assassination

Il progetto cinematografico di Barry Levinson, continua a far parlare di sé grazie all'interesse di una delle star più versatili di Hollywood, per un ruolo nel già ricco di grandi nomi. Il film, un basato su eventi reali, esplorerà il mistero che circonda l'omicidio del presidente John F. Kennedy, con la giornalista Dorothy Kilgallen, interpretata da Jessica Chastain, al centro della vicenda. Un cast eccezionale per un thriller intenso. Secondo quanto riportato da Deadline, è attualmente in trattative per unirsi al cast del film. Sebbene il suo coinvolgimento non sia ancora ufficiale, le negoziazioni sembrano procedere positivamente. Oltre alla già confermata Jessica Chastain, il cast di Assassination include nomi di spicco come Al Pacino, Brendan Fraser e Bryan Cranston, sebbene i dettagli sui loro personaggi siano ancora avvolti nel mistero.