Mistermovie.it - Mister Movie | Guillermo Mariotto assente a Ballando Con Le Stelle 14 Dicembre? Cancellato l’account Instagram

Leggi su Mistermovie.it

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.Cresce l’attesa tra i fan di “con le” per scoprire quale sarà il destino di, giudice noto per la sua personalità esuberante. A poco più di 24 ore dalla seconda semifinale del dancing show di RaiUno, la sua assenza si fa notare. Durante la puntata del 30 novembre, lo stilista ha lasciato improvvisamente lo studio senza fornire alcuna spiegazione, creando un’ombra dio attorno alla sua presenza nel programma.Cresce l’attesa per il destino di, saràil 14?La situazione si è complicata ulteriormente quandonon è apparso nel promo della puntata in onda sabato 14. Questo ha fatto sorgere nuove speculazioni e dubbi tra i telespettatori.