Migranti, Mantovano ad Atreju: "I centri in Albania restano come li abbiamo immaginati"

“Per una parte significativa della vita ho fatto il magistrato e spero di non essere sospettato di pregiudizio nei confronti della magistratura. Esiste però un problema che attraversa tutti gli ordinamenti democratici: ossia i limiti della giurisdizione“. Alfredo, sottosegretario di Stato alla presidenza del consiglio dei ministri, è intervenuto al dibattito su ‘La via italiana per la sicurezza nelle democrazie occidentali’ ad. Una serie di temi che mandano in tilt la sinistra. E rispondendo a una domanda sulla decisione della Corte penale internazionale e i mandati di arresto emessi ad esempio nei confronti del premier israeliano, ha aggiunto: “Questa questione va inquadrata ponendo punti interrogativi. Nel momento in cui la giurisdizione interviene in un conflitto internazionale in corso, con decisioni che hanno ricadute concrete, diventa un soggetto attivo del conflitto: senza avere responsabilità politica, mandato politico ma producendo degli effetti”.