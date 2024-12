Oasport.it - LIVE Barcellona-Olimpia Milano, Eurolega basket in DIRETTA: esame di maturità in Catalogna

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuonasera a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alladel match di 15° turno di2024-2025 traedEA7 Emporio Armani. Di fatto, considerando l’identico record delle due squadre (8-6), è uno scontro che vale tantissimo anche per quel che ad oggi balla tra playoff e play-in.Gli uomini di Ettore Messina, partiti malissimo, hanno svoltato con l’arrivo di Nico Mannion, sfoderando un 7-1 che pone l’EA7 come squadra tra le più calde del momento contro qualsiasi tipo di formazione. E questo anche a scapito di qualche sconfitta di troppo in campionato, sintomo però di come sia tenuto forse più in considerazione l’affare continentale in una fase della stagione come questa. Tornerà Leandro Bolmaro dopo l’infortunio, ed a questo punto in infermeria è rimasto solo Josh Nebo.