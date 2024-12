Oasport.it - LIVE Barcellona-Olimpia Milano 43-40, Eurolega basket in DIRETTA: bel secondo quarto dell’EA7

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21:26 All’intervallo Stella Rossa avanti 39-38 sull’Olympiacos, mentre è appena iniziato iltra ASVEL Villeurbanne e Parisball (22-24).21:23 Nella prima parte di serata successo tonante dell’Anadolu Efes sul Panathinaikos, 93-67 con 16 di Beaubois e 15 a testa di Nwora e Oturu.21:204/13 da tre,7/16, e qui per ora c’è la differenza nella partita.incapace di fermare undi altissima qualità nel primo, poi nelè salita la qualità e le soluzioni offensive (anche per via dell’ingresso di Brooks che ha tra le altre cose liberato spazio per gli altri) sono aumentate.TOP SCORER –: Anderson 10;: Mirotic 13Sbaglia la tripla del pari Bolmaro, finisce la prima metà di gara con un equilibrio decisamente ampio al PalauBlaugrana.