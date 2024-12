Bollicinevip.com - Le festività natalizie trasformano Roma in una magia culinaria

Leggi su Bollicinevip.com

Lein unaL’atmosfera unica didurante il NataleDurante le festediventa uno scenario magico, un grande palcoscenico sotto le stelle, tra vicoli illuminati da lampioni soffusi entici e piazze che brillano di luci e decori. La città regala esperienze straordinarie, mescolando poesia, sensualità e visioni artistiche.I visitatori possono scoprire ristoranti eleganti come Adelaide, bistrot originali come il Don Pasquale, o una raffinata trattoria di mare come Aquamarina. Chi desidera una colazione speciale per Capodanno o un’altra occasione, può recarsi da Core, ospitato in un palazzo del ‘700 recentemente inaugurato.Questo mini Eat Around nella Capitale svela alcune delle migliori destinazioni culinarie nel centro storico, con menu esclusivi e nuove proposte create appositamente per celebrare i giorni più importanti delle