Ildifforme.it - La nave va, ma sulla rotta di Meloni si addensa qualche nuvola

Il via libera della Cassazione al referendum sull’abrogazione della legge sull’autonomia differenziata è un macigno che ostruisce la via anche delle altre riforme. Si fa più accesa la partita per la nomina dei quattro giudici costituzionali, perché l’ultima parola spetterà alla Consulta una volta ristabilito il plenum. Dalle riforme alla vicenda di Ruffini, fino agli inciampilegge di bilancio, sul percorso della maggioranza, sempre solida, sidi troppo. Basteranno allai riconoscimenti e gli elogi della stampa estera?L'articolo Lava, madisiproviene da Il Difforme.