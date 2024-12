Lanotiziagiornale.it - La cooperazione in saldo: una legge di bilancio che tradisce il futuro

C’è una parola che si erge a vessillo e a monito nei documenti ufficiali e nei discorsi istituzionali:. Ma, come spesso accade in Italia, il suo significato evapora tra le righe di unadiche di cooperativo ha ben poco, relegando un pilastro della politica internazionale a una comparsa senza battute.L’analisi di Openpolis mette a nudo questa contraddizione. L’incremento del 6,7% nelle risorse destinate allainternazionale, sbandierato come una conquista, appare in realtà una cortina di fumo. Nel quadro dell’inflazione e della crescita prevista del reddito nazionale lordo (RNL), si tratta di un aumento che non incide e non si avvicina neanche lontanamente all’obiettivo dello 0,70% del rapporto APS/RNL promesso entro il 2030. Per metterla in termini più crudi: siamo fermi a uno sconfortante 0,27%, meno della metà del traguardo, e con una prospettiva che non lascia spazio a ottimismo.