Kate Middleton, apparizione a sorpresa in tv ma nessuno la vede

non avrebbe più dovuto comparire in pubblico fino a Natale, dopo la grande serata Together at Christmas dello scorso 6 dicembre. Ma la Principessa del Galles ha fatto una fugacein tv.l’ha vista, ma tutti l’hanno sentita. Infatti, compare solo la sua voce nello spot del concerto all’Abbazia di Westminster., lo spot in tvIl concerto di Natale, organizzato da, ha avuto un enorme successo. Di quello che è accaduto quella sera si conoscono i più piccoli dettagli. Dal bigliettino del Principino Louis che ha commosso mammaall’uomo misterioso seduto con la Famiglia Reale. Sappiamo anche del segreto che sempre il piccolo Louis ha dovuto mantenere per settimane e della regola infranta nel dress code di Corte.Il grande evento di Natale, come tutti gli anni, sarà trasmesso da ITV in Gran Bretagna la vigilia di Natale, così davvero tutti, e non solo i 1600 invitati all’Abbazia di Westminster, potranno partecipare alla magia del momento.