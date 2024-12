Thesocialpost.it - Italia, ecco i sorteggi: chi saranno le nostre avversarie nella corsa ai Mondiali

Leggi su Thesocialpost.it

Deciso quasi del tutto il destino dell’di Spalletti ai gironi di qualificazione per i. Anche se, per sapere con esattezza qualii nostri avversari, dovremo attendere la fine della Nations League: se gli azzurri batteranno la Germania nelle due sfide in programma a marzo, infatti, finiranno nel gruppo A, altrimenti nel gruppo I. Leggi anche: Multe ai no vax cancellate, Cerno esplode e abbandona lo studio di Parenzo: “Non voglio più vedere Speranza, Ronzulli e Crisanti in tv”Sono 54 le Nazionali europee che si contenderanno i 16 pass a disposizione per il Continente europeo.invece 48, per la prima voltastoria, le partecipanti totali al torneo. Quale destino attende l’? Gruppo I o gruppo A, come già spiegato. Con avversari diversi a seconda di quale sarà l’esito della sfida con i tedeschi.