Inter il ritorno del vero Lautaro? I dati che emergono da Appiano

Leggi su Ilnerazzurro.it

. C’è un dato preoccupante in questa prima parte di stagione dell’che – pur non essendo negativo – risalta agli occhi dei molti: mancano i gol diMartinez. Ma il Toro argentino, dopo un avvio a rilento, sembra che stia trovando la forma ideale: ecco cosa emerge daidegli allenamenti adGentile.Ilvolto del ToroL’anno scorso ha trascinato i nerazzurri verso il ventesimo Scudetto e seconda stella, sia da capitano e leader che da capocannoniere del campionato. Poi ha deciso anche le sorti della Copa America, segnando il gol-vittoria nella finale e risultando, anche qui, il capocannoniere della competizione.Martinez ha fatto attendere un bel po’ per ilal gol in Serie A e, anche se si è sbloccato, non sembra aver ripreso la vecchia abitudine a segnare.