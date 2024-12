Ilrestodelcarlino.it - Furti in abitazioni, un altro arresto

Un nuovo, il quinto da parte della polizia in questa settimana, perin. In manette è finito un cittadino straniero dopo un’operazione della Squadra Mobile con Digos e Volanti. Le pattuglie, infatti, erano impegnate nei rispettivi compiti di vigilanza disposti dal questore, quando gli investigatori della Mobile hanno notato un’auto sospetta con a bordo tre persone aggirarsi in via dell’Appennino. Su una segnalazione di furto gli agenti sono riusciti a rintracciarla nuovamente e ne è scaturito un inseguimento sulla tangenziale; poi l’auto si è fermata e in due si sono dileguati a piedi al buio nei campi. Il conducente invece è stato fermato. La perquisizione ha consentito di rinvenire bracciali (uno già restitutito alla proprietaria), collane, cacciaviti emateriale.