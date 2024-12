Sport.quotidiano.net - Fortitudo vs Unieuro: Riccardo Bolpin pronto per il derby al PalaDozza

Leggi su Sport.quotidiano.net

Nellarivale dell’domani al, uno dei giocatori più positivi e continui è. L’ex guardia di Forlì – dal 2020 al 2022 –, sta segnando 10.6 punti con 4.3 assist di media con il 48% da due, il 39% da tre e il 92% ai tiri liberi., che ricordi ha delle due stagioni a Forlì? "Mi sono trovato molto bene in due anni intensi in un ambiente caldo ma che ho lasciato con qualche rimpianto soprattutto per come è finita la prima stagione". Cosa accadde in quello stregato playoff contro l’Eurobasket? "Cominciammo ad avere un calo fisico e mentale già nella fase a Orologio e questo ci tolse un po’ di fiducia. In più ci fu l’appannamento di Roderick, il nostro miglior giocatore, che nei playoff faticò e noi ne risentimmo". Dopo aver lasciato Forlì, una stagione a Chiusi e poi oggi seconda annata in