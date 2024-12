Thesocialpost.it - “Fai Centro!” La gara (a destra e a sinistra) per occupare quello spazio vuoto

Leggi su Thesocialpost.it

I giornali, sia I giornalini che i giornaloni, sono pieni della parola. Laè chi c’entra il. Le ipotesi in campo sono tante, i leader, più velleitari che leader, di più. E questo dibattito c’è sia ache a. Ma ci siamo chiesti perché? Perché c’è una platea di 24 mln, non migliaia, di astenuti che galleggia nel sommerso dell’elettorato italiano. E questo preoccupa, se non spaventa, l’attuale bipolarismo. In particolare sia la Schlein che la Meloni. A, of course, si è aperto il dibattito alla Nanni Moretti, con tutti i giornalisti e commentatori auruspici che leggono più fondi di caffè che fondi di giornale, alcuni anche il volo degli uccelli se alzano il viso dallo smartphone. Leggi anche: Sciopero, scontri a Torino tra studenti e polizia. A Roma fuochi d’artificio al MitPerché preoccupazione? Perché e se domani, come cantava Mina, arrivasse, come nel sommerso depresso del 1993, un nuovo Berlusconi, un piccolo Musk, un Grillo più in forma e non l’ultimo alla Taffo, che succederebbe del bipolarismo femmineo di casa nostra? Per cui avanti con la ricerca del centrino perduto aldel tavolo del biliardo, aldel bar, aldi Foligno.