Fanpage.it - Eleonora Giorgi: “La mia vita potrebbe finire da un momento all’altro. Senza i miei figli non mi sarei curata”

Leggi su Fanpage.it

ha parlato del suo 2024 ormai agli sgoccioli. Un anno difficile in cui ha dovuto fare i conti con un tumore al pancreas, tra interventi e chemioterapia, ma in cui ha potuto contare sull'amore della sua famiglia: "Mi sono consegnata ai, altrimenti non minemmeno curata".