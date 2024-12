Thesocialpost.it - Edoardo Bove dimesso dall’ospedale: quale sarà il suo futuro nel calcio professionistico

Leggi su Thesocialpost.it

è statoCareggi di Firenze, dove era ricoverato dal 1° dicembre a seguito di un malore in campo durante Fiorentina-Inter. Il giovane centrocampista, attualmente in prestito alla Fiorentina dalla Roma, è stato sottoposto martedì scorso a un intervento per l’impianto di un defibrillatore sottocutaneo removibile, necessario per garantire la sua sicurezza futura. L’operazione è riuscita perfettamente, e la natura removibile del dispositivo lascia aperta la possibilità di rimuoverlo, se le condizioni lo permetteranno.Nelle prossime ore,visiterà il Viola Park per incontrare dirigenti, compagni di squadra e l’allenatore Raffaele Palladino, ricevendo così il sostegno del gruppo in un momento delicato per la sua carriera.Ilcalcistico di: le incogniteResta incerto il ritorno dial