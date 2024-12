Con la nuova Manovra i ministri non eletti avranno stipendi più alti E nell’emendamento c’è anche la norma anti-Renzi

Leggi su Open.online

Se la legge è uguale per tutti nelladel governo Meloniloo, dentro il Consiglio deivale, uguale, per tutti. Ie i sottosegretari che non sono parlamentarilo stesso «trattamento economico complessivo», quindi superiore, a quello dei colleghi che sono deputati o senatori. L’emendamento allainterviene su una legge del 1999 proprio in materia di indennità deie dei sottosegretari non. Quanto costerà tale misura? A decorrere dal prossimo anno è di 1,3 milioni di euro. Ma c’è di più, perché questa modifica è molto particolare, introducela cosiddetta, tanto cara ai 5 stelle (la lanciò il leader M5S Giuseppe Conte su ispirazione di un’idea del segretario di Azione Carlo Calenda).LaLo stesso emendamento prevede infatti che i componenti del governo non possano svolgere incarichi retribuiti per «soggetti pubblici o privati non aventi sede legale o operativa nell’Unione europea».