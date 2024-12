Thesocialpost.it - Calcio in lutto: malore in campo, morto a 17 anni

LONDRA – Una tragedia sconvolge il mondo delinglese. Kaylen Dennis, promettente talento di soli 17, è deceduto in seguito a unimprovviso accusato durante una partita. Nonostante l’intervento immediato dei soccorsi, per il giovane calciatore non c’è stato nulla da fare.La famiglia di Dennis, ancora sotto shock, ha scelto il silenzio in queste ore drammatiche. A parlare è stato il cugino, Rhian Brewster, calciatore dello Sheffield United, che ha dedicato un gol al giovane durante il match contro il Millwall, valido per la Championship.Il cordoglio del club e della comunità calcisticaIl Walthamstow Football Club, squadra in cui militava Dennis, ha espresso il proprio dolore attraverso i social:“Siamo devastati nell’apprendere della morte di uno dei nostri giocatori U23, Kaylen Dennis, durante una partita.