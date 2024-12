Sport.periodicodaily.com - Bologna vs Fiorentina: le probabili formazioni e dove vederla

Leggi su Sport.periodicodaily.com

Gara valida per la sedicesima giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. Derby dell’Appennino dal sapore europee per le due squadre, soprattutto per i viola che coltivano il sogno Champions.vssi giocherà domenica 15 dicembre 2024 alle ore 15 presso lo stadio Dall’Ara.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREI felsinei sono reduci dal brillante pareggio ottenuto sul campo della Juventus. La squadra di Italiano occupa ora la settima posizione in classifica con 22 punti ed una partita da recuperare, e dunque pienamente in corsa per un piazzamento europeo. Nelle ultime cinque gare la sconfitta è arrivata soltanto una volta in trasferta, ma tra le mura amiche nemmeno un ko.Viola in grande forma con il terzo posto in classifica a quota 31 punti insieme a Inter e Lazio.