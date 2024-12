Ilrestodelcarlino.it - Bilancio di previsione 2025: critiche e proposte di emendamento da Fratelli d’Italia e Cesena Siamo Noi

Ildiche verrà approvato nel consiglio comunale del 23 dicembre è sottoposto al vaglio delle forze politiche per gli emendamenti. Il giudizio diè fortemente critico. "Ci sono aumenti di costo per l’addizionale Irpef, che sale del 20%, e i costi a tariffa - afferma il capogruppo consiliare Marco Casali –. Solo per le mense si stimano incrementi di 320 euro annui. Di converso non c’è alcun elemento di spending review con gli incrementi riversati sulla comunità. Sono inoltre aumentati i fondi deltenuti fermi in cassetto destinati a eventuali contenziosi e a cifre che potrebbero essere spese pari a 1,5 milioni di euro, pari all’importo dell’aumento Irpef. Rende perplessi anche la concessione di 10 milioni di euro all’Unione del Comuni, così come la manovra attuata a inizio mandato, una chiara mossa politica.