Zonawrestling.net - Bayley: “Alla prossima WrestleMania, vorrei affrontare Roxanne Perez”

Leggi su Zonawrestling.net

40,ha ottenuto la sua prima vittoria sul grande palcoscenico battendo Iyo Sky con una gomitataRandy Savage e una Rose Plant. In questo modo,ha conquistato anche il WWE Women’s Championship. Nel corso di una recente intervista con “Going Ringside”, la Role Model ha parlato della, indicando come sua avversaria ideale un’atleta in rapida ascesa che attualmente compete ad NXT.Le parole di“È difficile perché ho appena avuto il mio più grande dream match aquest’anno e penso già di sapere che passerà in un batter d’occhio. Mi piacerebbe lavorare con qualcuno di NXT”, ha detto. “Se potessi scegliere, in questo momento sceglierei, perché sta spaccando come campionessa femminile di NXT.