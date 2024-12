Ilfattoquotidiano.it - Arianna Meloni usa l’intervento sulla violenza contro le donne per attaccare Report: “E ci stupiamo se i 13enni pubblicano scene intime?”

Meno di cinque minuti per passare dai numeri dei femminicidi a un attacco afino a un collegamento tra la trasmissione di Ranucci e il fenomeno del revenge porn tra gli adolescenti. L’originale mix di temi è firmato dalla sorella della premier,, che sul palco della festa di Atreju ha iniziato a parlare dellalearrivando in breve tempo alle critiche all’inchiesta disul caso Sangiuliano/Boccia (dove appare anche lei). “Ho assistito a quella vergognosa trasmissione che ha mandato in onda una telefonata privata tra una coppia di coniugi in un momento difficile della loro vita” dice la sorella della premier. E poi prosegue rivolgendosi al pubblico: “Non èquesta, non è entrare nella vita personale delle persone con gioco morboso per fatto personale?”.