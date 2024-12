Glieroidelcalcio.com - Una maglia, una storia … il Ravenna di fine anni ’80

LadeldiOttantaTerza tappa emiliano-romagnola: oggi siamo virtualmente nell’antica e prestigiosa, già capitale dell’Impero Romano di Occidente, del Regno Ostrogoto e dell’Esarcato Bizantino, per presentare una bellissimadeldiottanta, una delle squadre che ho cercato di più negli ultimi mesi e che grazie ad un bel colpo di fortuna sono riuscito a trovare.LaLaè un bellissimo modello a manica corta in acrillico pesante marchiato dalla Tan Sport, un negozio riminese di articoli sportivi, tuttora attivo.FronteSi tratta della prima divisa ed è ovviamente di colore rosso con inserti gialli in corrispondenza del colletto e dei bordi manica che sono a costine come la parte interna del colletto.Particolare del numero 13Al centro dellatroviamo, oltre alla toppa della TAN Sport, sempre di colore giallo e in vernicetta, lo sponsor commerciale che è quello della Cooperativa Muratori e Cementisti di, fondata nel 1901 come cooperativa dei soli operai e poi fusa nel 1906 con quella dei cementisti e protagonista della costruzione di tantissime infrastrutture sia in Italia che all’estero.