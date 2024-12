Baritoday.it - Sottoposto a divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico, insegue e minaccia l'ex compagna: in carcere 47enne

Leggi su Baritoday.it

Era giàdiai luoghi frequentati dall’ex convivente, con applicazione del, per presunti maltrattamenti e atti persecutori. Questo però, non sarebbe bastato a scoraggiare undi Monopoli dal continuare a terrorizzare la propria ex.