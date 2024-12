Ilfattoquotidiano.it - Scuole al gelo, da Modena a Caserta nuovi casi di riscaldamenti rotti. E a Monza i ragazzi protestano per le temperature troppo basse

“I soldi per i Comuni sono sempre meno. Dobbiamo garantire le manutenzioni degli impianti a scuola ma iniziare anche a pensare a sistemi di riscaldamento diversi dove ogni classe possa gestire la propria temperatura”. A parlare con ilfattoquotidiano.it è una delle sindache che in questi giorni è dovuto intervenire per chiudere lerimaste al freddo. Monja Zaniboni, prima cittadina di Camposanto (), dove i genitori lunedì sono stati costretti ad andare a riprendere i figli alla scuola dell’infanzia è solo una delle tante voci di amministratori che all’arrivo dell’inverno devono fare i conti con spese per le caldaie.Dopo Roma che nelle scorse settimane ha avuto gravi problemi in oltre cinquanta(ora risolti), sono ancora tante le realtà che questa settimana si sono trovate in panne.