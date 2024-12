Oasport.it - Scacchi, Gukesh: “Voglio lavorare duro e raggiungere la grandezza di Carlsen. Ding? La sua lotta ha dimostrato che campione è”

Il secondodel Mondo indiano èDommaraju. Dopo Vishy Anand c’è lui, il diciottenne arrembante, ora simbolo assoluto di una nidiata del Paese che non sembra conoscere fine. Ora ne è lui uno dei due veri e propri capi (l’altro è Arjun Erigaisi, che sta attaccando la top 3 mondiale). A 18 anni ha raggiunto già la vetta globale, ma non vuole fermarsi qui.Così all’inizio della conferenza stampa: “Prima di tutto, vorrei dire qualcosa sul mio avversario. Sappiamo tutti chi è, è stato uno dei migliori giocatori del mondo per tanti anni, è stato difficile vederlo soffrire con tutta la pressione che ha dovuto sopportare. Lache ha messo in piedi in questo match mostra che verosia. Non me ne importa niente di ciò che possono dire su, per me è un verodel Mondo.