Movieplayer.it - Prison Break tornerà in tv con una nuova serie sviluppata da Elgin James

Leggi su Movieplayer.it

Hulu ha ordinato la produzione del pilot dellaispirata a, ecco i primi dettagli del progetto.potrebbe presto tornare sugli schermi televisivi: Hulu ha infatti ordinato la produzione di un pilot di un nuovo progetto sviluppato per, già nel team di Mayans M.C. e The Outlaws, per 20th Television. Attualmente non sono emersi online dettagli sulla trama e sui protagonisti della. I primi dettagli del ritorno diLe fonti di Deadline sostengono che la versione diideata danon avrà alcun legame con lo show originale che ha avuto come star Wentworth Miller e Dominic Purcell nei ruoli di Michael Scofield e Lincoln Burrows. Il .