Lidentita.it - “Orsi pericolo per il territorio”, pioggia di sì (98%) al referendum

Leggi su Lidentita.it

Due vallate, quella di Sole e di Non, ed il medesimo risultato: il 98% di chi si è recato alle urne per ilsulla presuntasità deglie i problemi che da essi derivano non ha avuto dubbi. I grandi carnivori sono diventati un’emergenza per la popolazione residente, che da quando si sono . “per il”,di sì (98%) alL'Identità.