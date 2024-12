Tpi.it - Oroscopo di oggi: le previsioni per il segno del Sagittario | 12 dicembre 2024

Leggi su Tpi.it

di(12): leper ildel– Siete deldele volete sapere che giornata vi attende? Cosa dicono le stelle per l’amore e il lavoro? Noi di TPI abbiamo stilato l’di, 12, per il vostro. Di seguito tutte lenel dettaglio:Questa giornata potrebbe portare un po’ di indecisione o incertezze professionali. Marte in aspetto sfavorevole potrebbe influenzare la vostra capacità di prendere decisioni rapide. Non abbiate fretta: prendetevi il tempo necessario per valutare le opzioni. Evitate conflitti inutili e puntate sulla vostra capacità di adattarvi alle situazioni?. Le emozioni potrebbero essere contrastanti. In amore, potrebbe esserci una certa confusione, ma anche opportunità di chiarire malintesi.