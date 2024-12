Ilrestodelcarlino.it - Notizia di femminicidio alla tv: "E io sarò il prossimo", a processo

Botte, almeno una volta al mese. Offese, almeno una volta al mese. Ma l’apice lui lo aveva raggiunto la sera del 13 febbraio scorso quando, proprio mentre il telegiornale in televisione stava comunicando unasu un, aveva esclamato che sarebbe stato ila uccidere e a finire in carcere perché tanto non gli interessava nulla. Accuse costate ieri mattina a un ultra-quarantenne di origine straniera difeso dall’avvocato Sergio Di Chiara (sostituito dcollega Eleonora Sgrò) il rinvio a giudizio per maltrattamenti aggravati. Nella medesima udienza celebrata davanti al gup Andrea Galanti e al pm Silvia Ziniti, la donna si è costituita parte civile con l’avvocato Valentina Bartolini.al via a marzo. Sull’uomo pende ancora il divieto di avvicinamentoex scattato dopo la seconda denuncia di lei.