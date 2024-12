Biccy.it - Myrta Merlino lascia Pomeriggio 5 definitivamente? Parla Pier Silvio

Questo è il secondo anno cheè al timone di5, ma già dalla scorsa estate si rincorrono rumor di un cambiamento alla conduzione del noto programma di Canale 5. La giornalista però è stata riconfermata e a settembre è tornata al suo posto, ma non è detto che ci resti a lungo, sarà proprio lei infatti a decidere cosa fare.Il mese scorso il settimanale Oggi e Dagospia hanno fatto sapere che5 avrà un restyling: “Non sarà più a5. Ogni giorno la conduttrice spazia tra attualità, cronaca nera e gossip e nonostante i buoni risultati di share, anche se non ottimi, secondo quanto ci risulta la brava giornalista nella prossima stagione televisiva cambierà collocazione. C’è la volontà di rinnovare la trasmissione a partire dalla conduzione. Probabilmente per la presentatrice si aprono nuove avventure all’interno del gruppo di Mediaset“.