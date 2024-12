Ilgiorno.it - Morte Ramy Elgaml, l’amico che guidava il motorino: “Nessun alt dei carabinieri, ho sentito una botta e siamo volati"

Milano – “Non ho perso io il controllo, hoquesta, questo urto, questa spinta da dietro, poi, questo mi ricordo e mi ricordo di essermi svegliato, poi, in ospedale”. Così il 22enne tunisino Fares Bouzidi, interrogato dal gip di Milano, ha raccontato l'impatto che ci sarebbe stato, stando anche alla sua versione, tra l'auto deie lo scooter su cui viaggiava anche, il 19enne morto nell'incidente del 24 novemrbe scorso. Le sue parole sono state ricostruite dall'avvocato Marco Romagnoli, che lo difende con la collega Debora Piazza. “Non c'è stato un alt dei– avrebbe riferito ancora il ragazzo – sono scappato sì ma non da un alt, ho incrociato la macchina, avevo paura perché non avevo la patente e sono scappato e loro sono venuti dietro, ho accelerato e loro ancora dietro, avevo l'ansia perché ero senza patente, poi c'è stato l'urto, la, la spinta da dietro.