Mondiali 2030 e 2034 | ecco dove si disputeranno

. Il Congresso straordinario della FIFA ha ufficializzato l’assegnazione delle prossime due edizioni della Coppa del Mondo, che seguiranno quella negli Stati Uniti del 2026. Nel, anno che segnerà il centenario del torneo, la competizione si svolgerà in un formato innovativo, coinvolgendo tre nazioni europee — Spagna, Portogallo e Marocco — insieme a tre paesi sudamericani, Argentina, Paraguay e Uruguay. Quest’ultima sarà particolarmente significativa, poiché ospitò la prima storica edizione nel 1930. Il Congresso ha ratificato l’assegnazione del Mondiale, già annunciata, e ha poi ufficializzato la destinazione della Coppa del Mondo del, che si terrà in Arabia Saudita, l’unico paese candidato per quell’edizione.del: edizione speciale del centenarioCome già accennato, la Coppa del Mondo delavrà una dimensione globale senza precedenti, con la partecipazione di tre paesi sudamericani oltre alle tre nazioni europee e africane che ospiteranno il torneo.