Lapresse.it - Milano, manifestazione sul luogo dell’incidente: “Basta morti in strada”

(LaPresse) Un presidio si è tenuto giovedì sera aall’angolo tra viale Serra e viale Scarampo, dove mercoledì una 36enne è stato investita e uccisa sulle strisce da un camion, con l’autista che non si è fermato dopo l’impatto. Con la donna i due figli gemelli in passeggino, feriti lievemente, e la nonna dei piccoli, ricoverata. “in” e “Fermiamoci tutti”, le parole d’ordine degli attivisti per la sicurezzale di ‘Città delle Persone’. Allaera presente anche il marito della donna che ha perso la vita. “Era la madre migliore, metteva sempre i bambini davanti a tutto, vogliamo solo giustizia”, le sue parole.