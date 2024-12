Mario Mendia nuovo amministratore delegato di Reactive

Leggi su Ildenaro.it

, società del Gruppo Almaviva, attiva nella trasformazione digitale del settore Finance & Insurance, annuncia la nomina addi, nominato contestualmente ad della controllata Kline, subentra a Piero Rossini, che assume le funzioni di presidente della società, con l’incarico di coadiuvare l’ad nelle politiche di sviluppo del business e nella definizione delle strategie aziendali.Ad Antonio Amati, direttore generale Divisione IT Almaviva, il ruolo di consigliere con delega al coordinamento delle Societàe Kline nell’ambito delle attività del Gruppo.Con 30 anni di esperienza professionale,ha una profonda conoscenza del settore della tecnologia per i servizi finanziari, a cui si è dedicato per due decenni. Precedentemente in Tas come senior vice president Markets e ceo delle consociate in Spagna, Serbia e Francia, si è focalizzato su capital markets, tesoreria e sviluppo sui mercati internazionali.