Terzotemponapoli.com - Marchetti: ”Napoli, escludo il ritorno di Koulibaly, si sta ragionando su qualche prestito”

Lucaè intervenuto a Radio Marte nel corso ForzaSempre per parlare dioperazione di mercato che ilpotrebbe fare. Queste le parole del giornalista Sky: ”L’obiettivo non è più soltanto il difensore centrale perché adesso si pensa ainnesto anche in mezzo al campo, dove l’allenatore vorrebbealternativa con delle caratteristiche diverse. Nelle idee di Conte serve qualcuno che porti qualità; non per forza un nuovo titolare, ma un centrocampista che possa offrire un’opzione in più. Magari i titolari restano questi attuali, però ilcerca qualcuno che sappia dettare l’ultimo passaggio.Ciò che manca al, in questo momento, è .Si punta anche ad un alter ego di Anguissa? Non abbiamo nomi, ma si vuole andare su giocatori con caratteristiche differenti, più di inventiva e capaci di costruire gioco.