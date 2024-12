Game-experience.it - Mafia: The Old Country, un leak mostra parte del trailer e svela il periodo di uscita del gioco

La febbre per il nuovo capitolo della sagaè già alta, ma un recenteha acceso ancora di più i riflettori sul progetto. Difatti proprio in questi istanti un utente ha condiviso sul web un brevedi: The Old, inizialmente destinato a debuttare ai The Game Awards 2024, grazie al quale è possibile scoprire ildidel, fissato nel corso dell’estate del 2025 su PS5, Xbox Series XS e PC.Caricato per alcune ore su YouTube, il filmato ha rivelato la finestra di lancio deled ha ovviamenteto anche dei piccoli estratti di gameplay del nuovo titolo di Hangar 13,ndo di conseguenza alcune sequenze i giocato ambientate nel cuore della Sicilia del 1900.Nello specifico l’autore del video è l’utente Damon Andrews, con il noto insider Tom Henderson che ha precisato su Insider Gaming che il filmato trapelato sarebbe comparso per errore come annuncio pubblicitario su YouTube.